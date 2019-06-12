Turkcell’den hayvancılıkta

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in tamamen yerli ve milli teknoloji ile ürettiği akıllı küpelerle, hayvanların bulundukları konum ve canlı olup olmadıkları bilgisi anlık takip edilirken, doğru tohumlanma zamanları bildirilerek süt veriminin artması sağlanıyor.



Turkcell açıklamasına göre, yerli ve milli dijital servisleriyle hayatın her alanında çözüm üreten şirket, akıllı ürünleriyle Türk tarımına da değer katıyor.

Turkcell’in Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürüttüğü proje kapsamında tamamen yerli ve milli teknoloji ile ürettiği akıllı küpelerle, hayvanların bulundukları konum ve canlı olup olmadıkları bilgisi anlık takip ediliyor ve doğru tohumlanma zamanları bildirilerek süt veriminin artması sağlanıyor.

Dijital sağlık karnesi olarak da kullanılan bu çözümde, yetiştiriciler hayvanlarının tüm sağlık bilgilerini dijital ortamdan öğrenerek veterinerler ile kolayca haberleşebiliyor.

Akıllı küpelerle hastalığın önlenmesi, erken tespiti ve hızla tedavisi ile salgına dönüşmesinin engellenmesi gibi çok kritik değerde çözümler sunuluyor.

Turkcell, Türkiye’deki 17 milyon hayvana takılmak üzere NB-IoT (Dar Bant-Nesnelerin İnterneti) kullanılan akıllı küpe üretimini hedefliyor.





- "Çiftçilerimizin çok önemli bir ihtiyacını karşıladık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, teknolojinin insan ve toplum hayatına hizmet ettiği ölçüde kıymetli olduğunu belirterek tarım ve hayvancılıktaki teknolojik dönüşüme öncülük etmekten gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Erkan, "Biz müşterilerimizle hayatlarının her alanında çözüm ortağıyız. Bu misyonumuza en iyi örneklerden biri de çiftçilerimizle ilgili projelerimiz. Çok önemli bir ihtiyacı karşıladığımız bu projeyle, hayvancılıkta yepyeni ve çok verimli bir dönem yaşanacak. Çiftçilerimizi akıllı hayvan küpeleriyle kaygı ve endişelerden uzak, üretime, verimliliğe ve kazanca yakın tutuyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle yürüttüğümüz projemizde hedefimiz yerli ve milli teknolojiyle, tarımı da hayvancılığı da çok daha verimli hale getirmek." ifadelerini kullandı.