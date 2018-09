Turkcell'den Galatasaraylılara Şampiyonlar Ligi sürprizi

İSTANBUL (AA) - Turkcell'den 1GB Şampiyonlar Ligi'ne hoş geldin hediyesi alan Galatasaray taraftarları, ayrıca takımları kazandıkça internet de kazanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nden temsil edecek Galatasaray'ın taraftarlarına özel bir sürpriz hazırladı.

Turkcell, Destek Paketi sahiplerine takımlarının Şampiyonlar Ligi'ndeki her galibiyetine 1 GB, her golüne ise 400 MB hediye edecek. Bu sayede taraftarlar Şampiyonlar Ligi’nin coşkusunu ve keyfini doyasıya yaşayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’daki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde de Galatasaray taraftarlarının yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi ile birlikte taraftar için yeni bir heyecan başlıyor. Destek paketi sahibi her bir taraftara Şampiyonlar Ligi’ne bizimle merhaba demeleri için 1 GB hediye ediyoruz. Yine taraftarlar, bu heyecanın tadını dijital ortamlarda doyasıya yaşamaları için de takımlarının galibiyetinde geçerli 1 GB hediye kazanacak. Ayrıca ‘Şampiyon’ paketine sahip taraftarlar, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde attığı gollerden de 2 kat internet kazanacak. Bu vesileyle ülkemizi Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Galatasaray’a başarılar dileriz."





- Turkcell, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi heyecanına ortak oluyor







Verilen bilgiye göre, Türkiye’nin ilk dijital spor kulübü olmak için, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’le Galatasaray arasında yapılan iş birliğinde, "Sarı", "Kırmızı" ve "Şampiyon" adı verilen 3 farklı dijital destek paketi satışa sunulmuştu.

Şampiyon paketine sahip her bir taraftar şimdiye kadar Galatasaray’ın Türkiye liginde attığı her gol başına 200 MB ve takımlarının her galibiyetine de 1 GB hediye internet kazandı.

Ocak ayında imzalanan anlaşmadan bu yana her bir taraftar toplamda 26,6 GB hediye aldı. Ayrıca takımlarının şampiyonluk keyfini dijital ortamda rahat rahat çıkarabilmeleri için ‘Şampiyon’ paketine sahip olan Galatasaraylıların hatlarına 21. şampiyonluğa özel 21 GB internet yüklendi.

Destek paketi alan taraftarlara internetin yanı sıra yüzlerce maç bileti, forma ve imzalı top hediye edildi. Tamamen Turkcell’in dijital servislerinden oluşan destek paketleri 5, 7 ve 9 TL’ye alınabiliyor.