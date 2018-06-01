Turkcell ve Rus Mail.Ru'nun iş birliği görüşmeleri

İSTANBUL (AA) - Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Rusya'nın öncü ve yenilikçi internet şirketi Mail.Ru Grubu, dijital hizmetlerini dünya çapında genişletmek amacıyla iş birliği görüşmelerine başladı.

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Turkcell Grubu ve Turkcell iştiraki Lifecell Ventures ile Rusya merkezli Mail.Ru Grubu, sosyal medya ve e-posta çözümleri başta olmak üzere farklı internet hizmetleri alanlarında iş birliği olasılıklarını değerlendiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Mail.Ru Grubu ile görüşmelere büyük bir heyecanla başladıklarını belirterek, bu görüşmelerin dijital hizmetlerini tüm dünyaya genişletmenin bir adımı olacağını ifade etti.

Müşteri için en iyi alternatifler olacağını düşündükleri dijital çözümleri, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirme konusunda deneyimli olduklarını vurgulayan Terzioğlu, "Bu deneyimlerimizi stratejik ortağımızla da paylaşacağız. Böylece bölgemizin en önemli oyuncularından biri olmayı, hizmetlerimizi dünyaya ihraç etmeyi ve yeni bir rekabet alanı yaratmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Mail.Ru Grup Üst Yöneticisi Boris Dobrodeyev ise şunları kaydetti:

"Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden ve dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell ile başarılı bir stratejik ortaklık kuracağımızdan eminiz. E-posta çözümlerimiz Turkcell'in dijital hizmet ekosistemini daha da geliştirebilir. Ayrıca sosyal ağlarımızın da Türkiye'de büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor, Turkcell gibi güçlü bir yerel ortak sayesinde Türkiye pazarında büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceğine inanıyoruz."





