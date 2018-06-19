Turkcell ve Ericsson’a

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Ericsson dünyada bir ilki gerçekleştirdiği “Akıllı Otopark Projesi” ile Londra’daki “IoT World Europe Ödülleri”nde büyük ödülün sahibi oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, dünyada bilgi ve iletişim teknolojisinin (ICT) önde gelen sağlayıcılarından Ericsson, Turkcell ile ortak geliştirdiği “Akıllı Otopark Projesi” ile önemli bir ödülün sahibi oldu.

Londra’da gerçekleştirilen ve dünyanın en itibarlı platformlarından London Tech Week kapsamında iki şirket, “IoT World Europe Ödülleri”nde IoT Çözüm Sağlayıcı kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.

Turkcell Küçükyalı’daki genel müdürlük binasında hayata geçirilen “Akıllı Otopark Projesi”, Dar Bant-Nesnelerin interneti alanında devreye alınan dünyadaki ilk uygulama olma özelliği taşıyor.

Kalabalık şehirlerdeki otoparklarda yer bulmak için harcanan zaman kaybı ve yakıt masrafını azaltan “Akıllı Otopark Projesi”, insanların yanı sıra nesnelerin de artık internet üzerinden haberleşmesine olanak sağlıyor.





- Türk mühendisler geliştirdi

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, Dar Bant-Nesnelerin İnterneti (NB-IoT) teknolojisini şebekesinde sunabilen dünyadaki ilk operatörlerinden biri olarak bu alandaki çözümleriyle dünya çapında adlarından söz ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ericsson ile iş birliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli çözüm Akıllı Otopark’ın IoT World Europe etkinliğinde büyük ödülü almasının bu alanda geldikleri noktayı ve yakaladıkları başarıyı tescillediğini belirten Sezgin, "Türkiye’nin Turkcell’i olarak ülkemizin en yeni teknolojilerde söz sahibi olabilmesi için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ralf Pichler ise “Turkcell ile sektörde yenilikçiliği ve inovasyonu vurgulayan bu önemli ödüle layık görülmekten dolayı gurur duyuyoruz. ‘Akıllı Otopark’ gibi ortak çözüm geliştirme projelerimiz Ericsson stratejisinin önemli bir parçasını oluşturmakla birlikte, Türkiye’de geliştirdiğimiz çözümlerimizi küresel pazarlara açma fırsatını da bizlere sunuyor.” ifadelerini kullandı.







- Uygulamanın getirdiği kolaylıklar





Akıllı Otopark, iOS ve Android akıllı terminaller ile kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Bu özellikler sayesinde kullanıcılar araçlarından inmeden veya ödeme noktasına gitmeden çok hızlı bir şekilde otopark alanlarına giriş-çıkış yapabiliyor.

Uygulamayla kullanıcılar, araçlarını park ettikleri yeri hatırlamak zorunda da kalmıyor.



