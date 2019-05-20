Turkcell Vakfı ile

İSTANBUL (AA) - İstanbul Uluslararası Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) ve Turkcell işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde ‘Medeniyet Bilinci’ seminerleri düzenlenmeye başladı.



Turkcell açıklamasına göre,Türkiye’nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak adına sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerine imza atan şirket, Turkcell Vakfı çatısı altında topluma yatırım yapmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede, MEDAR ve Turkcell işbirliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde "Medeniyet Bilinci" seminerleri düzenlenmeye başladı. Seminerin ilki Üsküdar'daki Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

12 okulda öğretmenlere yapılacak seminerler, Göbeklitepe’den başlayıp nesilden nesle aktarılan kültürel mirası konu ediniyor. Seminerler, Medeniyetler İttifakı Türkiye Ulusal Eşgüdüm Kurulu Başkanı Prof. Dr. Bekir Karlığa yönetiminde yapılıyor. 70 dakikalık bir belgesel film gösteriminin de yer aldığı seminerlerin sonunda katılımcılara Medeniyet Bilinci seminer kitabı da sunuluyor.







- 13 bin yıllık medeniyet yolculuğu anlatılıyor





Sağlıklı bir medeniyet konseptine dayalı yeni bir bilinç geliştirmeyi amaçlayan seminerler üç bölümden oluşuyor. "Medeniyet Nehri" başlığını taşıyan birinci bölümde, insanlığın yukarı Mezopotamya’da, Şanlıurfa civarındaki Göbeklitepe’de başlayan 13 bin yıllık uzun medeniyet macerası anlatılıyor.



"Medeniyetler Arası Etkileşim" başlığını taşıyan ikinci bölümde sayıları 40 civarında olan medeniyetlerin, kendilerinden öncekilerden devraldıkları ve kendilerinden sonrakilere devrettikleri evrensel miras anlatılarak, özellikle İslam medeniyetinin evrensel uygarlığa katkıları aktarılıyor. "Medeniyetler Çatışmasından Medeniyetler İttifakı'na" başlığını taşıyan üçüncü bölümde ise çatışmacı anlayışlar ve yıkıcı ideolojilere karşı, tüm insanlığın sevgi, dostluk ve barış içinde birlikte ve bir arada yaşamalarını sağlayacak yeni bir yaklaşım göz önüne seriliyor.





- "İyi işler yapan iyi insanlar yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, şunları kaydetti:



"Bugün dünyada işler maalesef iyi gitmiyor. Böyle bir devirde işleri iyi yapmak lazım, iyi işleri de ancak iyi insanlar yapar. Bugün iyi insan yetiştirmek gibi önemli bir sorumluluğumuz var. Türkiye’nin Turkcell’i olarak bu hassasiyetle çalışıyoruz. Her yıl yürüttüğümüz GNÇYTNK işe alım programı kapsamında Türkiye'nin en iyi genç mühendislerini, hukukçularını, finansçılarını istihdam ediyoruz. Bu gençlerimizi bir yandan işlerini en iyi yapacakları şekilde yetiştirirken bir yandan da onlara medeniyet şuuruna sahip olacakları bir eğitim programı da sunuyoruz. Hedefimiz iyi insan yetişmesine katkı sağlamak, hayata ve insana bakış konusunda sağlam bir bilinç aşılamaktır."

Akça, bu itibarla söz konusu faaliyete destek olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz dünyanın ilk üniversitesini kurmuş güçlü ve köklü bir medeniyetin temsilcileriyiz. Turkcell ve Turkcell Vakfı çatısı altında işte bu medeniyet bilincine sahip, iyi işler yapan iyi insanlar yetişmesi için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

