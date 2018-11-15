Turkcell Platinum Offroad Challenge 18 Kasım'da gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Turkcell tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Platinum Offroad Challenge, 18 Kasım'da Maslak'ta gerçekleştirilecek.

Turkcell açıklamasına göre, bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Platinum Offroad Challenge yarış turnuvasında , 24 takım ve 48 offroad tutkunu yarışacak.

Katılımcılar, İstanbul Maslak'taki Turkcell Platinum Offroad Park’ta, 18 Kasım'da 3 etap ve 9 istasyonda mücadele edecek.

Turkcell Platinum Offroad Park'ta, özel hazırlanmış parkurda yapılacak mücadelede yarışçılar; bozuk zemin, iki farklı açıdaki yanal geçiş, vibrasyon, likit zemin, denge, iki farklı açıdaki yükselti ve eğim ile kaya geçişi istasyonlarını en az hatayla tamamlamaya çalışacak.

Bu arada turnuvanın düzenlendiği Turkcell Platinum Offroad Park, haftanın 7 günü tüm platinum müşterilerine açık olarak hizmet veriyor. Turkcell Platinum Offroad Park'a gelecek tüm Platinum müşterileri, yüzde 50 indirimli olarak istediği kadar pisti kullanabilirken eğitim paketleri de satın alabiliyor. Yüzde 50 indirim kodu için Turkcell Platinum uygulamasına girmek yeterli oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, yedi ay önce kapılarını açan Turkcell Platinum Offroad Park'a yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell'in ayrıcalıklar dünyası platinumda hayata geçirdiğimiz sürpriz yeniliklerden biri olan Offroad Park'la müşterilerimizin hayatına daha fazla keyif, konfor ve hız katıyoruz. Şimdi de aynı alanda, Turksporu'nun en büyük destekçisi olarak spor dünyasına yeni bir yarış organizasyonu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turkcell Platinum'la hem müşterilerimize farklı dünyaların kapılarını açmaya hem de Turksporu'na katkı sunmaya devam edeceğiz."