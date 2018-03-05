Turkcell iştiraki Fintur, Azertel hisselerini devretti

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in iştiraki olan Fintur, sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel'deki paylarının tamamını Azintelecom'a 221,7 milyon avro bedelle devretti.

Turkcell'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Turkcell'in sermayesinin yüzde 41,45'ine sahip olduğu iştiraklerinden Fintur Holdings BV'nin (Fintur), sermayesinin yüzde 51,3'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Azertel Telekomünikasyon Yatırım Dış Ticaret AŞ'deki (Azertel) paylarının tamamını, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sermayesinin tamamına sahip olduğu bir kamu şirketi olan Azerbaijan International Telecom LLC'ye (Azintelecom) 221,7 milyon avro bedelle devrettiği bildirildi.

Açıklamada, "Hisse devir sözleşmesinin imzalanması, hisselerin Azintelecom'a devri ve devir bedelinin Fintur'a aktarılması eş anlı olarak tamamlanmıştır. Fintur, finansallarımızda 'satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar' olarak sınıflandırıldığından işlemin finansal tablolarımıza bir etkisi bulunmamaktadır." denildi.

Fintur'un pay sahiplerinin yüzde 41,45 oranında pay ile Turkcell ve yüzde 58,55 oranında payla Telia Company olduğu hatırlatıldı.