Turkcell Global Bilgi'ye

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu "ContactCenterWorld"de Avrupa-Orta Doğu ve Afrika bölgesi (EMEA) "En İyi Müşteri Deneyimi" ödülünün sahibi oldu.

Turkcell Global Bilgi açıklamasına göre, şirket, "ContactCenterWorld"de EMEA bölgesi "En İyi Müşteri Deneyimi" ödülüne layık görüldü.

Turkcell Global Bilgi, ilk iş olarak her bir çalışanın müşterilere hizmet verirken yaşatması gereken ortak duyguları belirledi. Bu duyguları müşterilerine yaşatmak ve en doğru şekilde hissettirmek için Türkiye’de ve dünyada uygulanmamış yenilikçi davranış modelleri oluşturan Turkcell Global Bilgi, aynı duyguları çalışanlarına ve çalışanların ailelerine de yaşattı.

Turkcell Global Bilgi, oluşturduğu yeni müşteri bağlılık programı sayesinde bir kez daha büyük ödülü kazanmaya hak kazandı.





- "Müşterimize 'seni seviyorum' demeyi çok istedik ve başardık"





Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, sektörün dünyadaki en büyük otoritesi tarafından birincilik ödülüne layık görüldüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamen duygular üzerine inşa edilen yeni bağlılık programını tasarlarken müşterimize 'seni seviyorum' demeyi çok istedik ve başardık. Programı hayata geçirirken hizmet sektörünün temellerinde mütevazılık, anlaşılabilir basit kurgular ve duyguların olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu sayede müşterinin kaliteli hizmet alması için artık kral olmasına gerek kalmadı. Birinci sınıf servisi tüm müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

Bu ödülü alırken her zamankinden farklı yaptığımız şey, müşterilerimize yaşattığımız duyguları, çalışanlarımıza ve ailelerine de yaşatmak ve duygularımızı işin içine katarak kalpten dokunuşlar yaratmak oldu. Tüm çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Biz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve onların aileleri ile birlikte çok büyük ve güzel bir aileyiz."