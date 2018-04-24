Turkcell Global Bilgi, 23 Nisan’ı çalışanlarının çocuklarıyla kutladı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Global Bilgi’nin tüm lokasyonlarında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çalışan çocuklarının katılımıyla ve bu yıl meslek tanıtımlarının yapıldığı bir konseptle kutlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşteri deneyimi çözümleri merkezi Turkcell Global Bilgi’nin, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında bu yıl, şirketin tüm lokasyonlarında düzenlenen etkinliklerde toplam 3 bin 300 çocuk, aileleriyle birlikte eğlendi.

Çocuklar, etkinliklerde, ilgi duydukları meslekleri uzmanlarına sorarken, hazırlanan özel kostümlerle mesleklerle ilgili deneyimler yaşama fırsatı buldu.

Turkcell Global Bilgi, 23 Nisan etkinliklerinde minik misafirlerinin göz taraması ve diş kontrollerinin de yapılmasını sağladı. Anne ve babaların tümünün idari izinli oldukları şenlikte, bayram coşkusu yaşayan çocuklar günün sonunda sürpriz hediyelerle uğurlandı.



Turkcell Global Bilgi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl yeni bir konseptte kutlama organize ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell Global Bilgi olarak sene içerisinde sık sık aileleri ağırladığımız büyük buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de ailelerin farklı bir gün geçirmelerine vesile olmak, onlarla tanışarak daha sıcak ilişkiler kurmak bizim için ayrı bir motivasyon oluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da çalışanlarımız ve onların çocukları ile kutlamak bir gelenek haline geldi. Çocuklarımız hem anne ve babalarının çalıştıkları iş yerini görüyor, hem de onlarla farklı bir gün geçirme mutluluğunu yaşıyor. Bu sene de coşku içinde bir kutlama geçirdik, lokasyonlarımız miniklerimizin güzel enerjileriyle doldu. Bu yılki şenliğimizin meslekler konsepti de geleceğin doktorları, öğretmenleri, ressamları, aşçıları tarafından oldukça beğenildi."

Çavdar, çalışanlarını ve ailelerini mutlu edecek, motivasyonlarına katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini aktararak, "Sadece çalışanımızın değil, ailelerinin de kalplerini kazanmak daima önceliklerimiz arasında olacak. Daima söylediğimiz gibi birlikte iyiyiz." ifadelerini kullandı.