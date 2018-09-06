Turkcell, dijital ekonomi vizyonunu dünyaya anlattı

İSTANBUL (AA) - Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Güneydoğu Asya'dan Karayipler'e farklı kıtalardan şirketler, dijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikayemizi dinliyor. Bu alanda 30 farklı operatörle iş birliği için görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen, telekomünikasyon sektöründeki gelişmeler ışığında geleceğe yönelik beklentilerin ele alındığı Operations Transformation Forum 2018 (OTF2018) etkinliğinde konuşan Terzioğlu, büyümenin ancak dijital ekonomiler oluşturarak sağlanabileceğini kaydetti.

Turkcell'in başarı hikayesini paylaşan Terzioğlu, Lifecell Ventures ile dijital uygulamaların ihracatı için global operatörlerle iş birliği aşamasında olduklarını bildirdi.



Terzioğlu, Turkcell'in dijital ihracat döneminin genişleyerek devam ettiğini aktararak, "Şirketimizin dijital hizmet ve teknolojilerini Lifecell Ventures ile tüm dünyayla paylaşıyoruz. Bunların arasında Afrika'dan, Karayipler'den, Nepal’den, Amerika’nın Latin tarafından ve Doğu Avrupa’dan operatörler de bulunuyor. Güneydoğu Asya'dan Karayipler'e farklı kıtalardan şirketler, dijital hizmetlerimizi inceliyor, dijital ekonomiye katkı sağlayan hikayemizi dinliyor. Bu alanda 30 farklı operatörle iş birliği için görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.



Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle oluşturulan ürün ve hizmetlerin Lifecell Ventures ile dünyaya açıldığına dikkati çeken Terzioğlu, "Özellikle gelişmekte olan pazarlarda, böyle bir ekibe veya altyapıya sahip olmayan operatörler için bu tür iş birliklerine yatırım yapmak için en doğru zaman." değerlendirmesinde bulundu.





- “Dijital operatör olmak bizim için başarıya giden bir formül”





Kaan Terzioğlu, operatörün, müşterilerine BiP ve lifebox’ı aynı isimle dijital servis olarak sunduğunu, bu örneğin, dijital hizmetlerinin küreselleşmesine yönelik büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Sadece son 2 yılda Turkcell'in bu modelle gelirlerinde yüzde 52'lik büyüme yaşandığını belirten Terzioğlu, dijital operatör olmanın kendileri için başarıya giden bir formül olduğunu aktardı.

Terzioğlu, şunları kaydetti:



"Turkcell’in gündeminde artık katma değer yaratan yazılım ve uygulamalar var. Bugün ve yakın gelecekte seyahat hizmetlerinden oyun ve eğlenceye, eğitim ve sağlıktan finansal ödeme sistemlerine kadar birçok alanda dijital hizmet ve içerik oluşturmak için farklı oyuncularla iş birliği yapmak gerek. Bu, aynı zamanda yeni iş modellerini de beraberinde getiriyor. IoT ve diğer dijital teknolojilerle güçlenen bu yeni Endüstri 4.0 sisteminin en önemli aktörlerinden birisi telekom olacak. Çünkü iletişim sektörü, içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 dönüşümünün taşıyıcısı. Telekomünikasyon bugüne kadar bir bileşendi, bundan sonra tüm sektörlerin yapı taşı olacak."

Verilen bilgiye göre, OTF2018 etkinliğine, 300'ü aşkın telekom operatörünün üst düzey yöneticisi, standardizasyon kurumlarının yetkilileri ve sektör analistleri katıldı.

