Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali başladı

KONYA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen, "Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" Konya'da düzenlenen yürüyüşle başladı.

Ev sahipliğini Konya Devlet Tiyatrosunun yaptığı festival kapsamında, misafir 7 ülkenin temsilcileriyle Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından şarkılar eşliğinde Konya Valiliğine yürüyüş yapıldı.

Yağmurlu havaya rağmen gerçekleştirilen yürüyüş, güzel görüntülere sahne oldu. Kazakistan, Bulgaristan, Kosova, Azerbaycan, Balkar Cumhuriyeti, Yunanistan ile Iraklı tiyatrocular, giydikleri yöresel kıyafetler ve yürüyüş sırasında seslendirdikleri şarkılarla beğeni topladı.

Festivalin açılış programına, Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan Çimenser, Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Doğan Doğru, Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Aksum, yabancı ülkelerin temsilcileri ve tiyatroseverler katıldı.

- Festival detayları

Devlet Tiyatrolarından iki oyunun sahneleneceği festivalde, 8'i yabancı olmak üzere toplam 10 farklı oyun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında bugün, Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Ezgi Yentürk'ün yönettiği, Adana Devlet Tiyatrosu yapımı, "Pembe Panduflu Aşk" oyunu Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde bu yıl Kazakistan'dan "Jibek (Aşk Efsanesi)", Bulgaristan'dan "Ezop (Tilki ile Üzüm)", çocuk oyunu "Alaaddin", Kosova'dan "Gör Bak Neler Olacak Şimdi", Azerbaycan'dan "Hellados", Balkar Cumhuriyeti'nden "Doktor Filozofi", Yunanistan'dan "Bana Bir Şeyhler Oluyor" ve Irak'tan "Bohça" isimli oyunlar sergilenecek.



Türkiye'den de Devlet Tiyatroları oyunlarının yer aldığı festivalde, Konya Devlet Tiyatrosu "Gus ile Yemek Saati"ni, Adana Devlet Tiyatrosu "Pembe Panduflu Aşk"ı tiyatroseverlerle buluşturacak.

Festival, 28 Nisan Pazar günü son bulacak.