Türk Yıldızları'nın gösteri takvimi belli oldu

KONYA (AA) - Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları'nın 2019 gösteri takvimi belli oldu.

Ekip, yurt içi ve dışında uçuş yapacakları yerleri, takipçilerine, gösteri takviminin de yer aldığı videoyla duyurdu.



Türk Yıldızları'nın resmi internet ve sosyal paylaşım sitelerinde yer alan takvime göre ekip, ilk uçuşunu dün Konya'nın Doğanhisar ilçesinde gerçekleştirdi. Ekip, ikinci ve üçüncü uçuşunu 24 ve 25 Nisan'da Çanakkale'de yapacak.



Dördüncü gösterisini 5 Mayıs'ta Konya'da gerçekleştirecek akrobasi timi, 19 Mayıs'ta da Samsun'da gökyüzüyle buluşacak.

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Ekip, 15 Haziran'da Isparta, 30 Haziran'da Konya, 4 ve 7 Temmuz'da Trabzon, 20 Temmuz'da KKTC, 26 Ağustos'ta Afyonkarahisar, 31 Ağustos'ta Aksaray, 5 Eylül'de Manisa, 9 Eylül'de İzmir, 14 ve 15 Eylül'de Eskişehir, 20, 21 ve 22 Eylül'de İstanbul, 13 Ekim'de Adana, 20 Ekim'de Muğla ve 1 Kasım'da Tekirdağ'da gösteri yapacak.