Türk Yıldızları’ndan Nefes Kesen Gösteri

Çanakkale Kara Savaşlarının 100. yılı törenlerinde Şehitler Abidesi’nde gösteri yapan Türk Yıldızları nefes kesti.Şehitler Abidesi’nde yapılan uluslararası anma töreni denizde gemilerin geçişi ve Türk Yıldızları’nın gösterisiyle sona erdi. İki ülke donanmasına ait gemiler Çanakkale boğazından geçti. Geçiş esnasında top atışı yapıldı. Gemilerin geçişinin ardından Türk Yıldızları gökyüzünde nefes kesen bir gösteri imza attı. Yaklaşık 15 dakikalık gösteride toplu ve solo uçuşlar yapan Türk Yıldızları’nın birbirinden tehlikeli hareketleri büyük bir ustalıkla sergilemeleri ülke liderlerinden alkış aldı.