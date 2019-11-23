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Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların katılımıyla Fırat’ın doğusundaki Rasulayn-Kamışlı kesiminde yürüttüğü 10. kara devriyesi tamamlandı.

Genel 23.11.2019, 12:36
Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 10'uncu kara devriyesini tamamladı
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ANKARA (AA) - Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 10'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

#türkiye
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