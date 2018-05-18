Türk ve mülteci gençler festivalde buluştu

ANKARA (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğince (SGDD) düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Festivali, Türk ve mülteci 700'den fazla genci bir araya getirdi.

SGDD'den yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında, "19 Mayıs Gençlik Festivali" Altındağ Belediyesi Peçenek Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında yapılan etkinlikte Türk ve mülteci 700'den fazla genç bir araya geldi.

Renkli etkinliklere ev sahipliği yapan festivalde gençler, alandaki canlı langırt, sumo güreşi, penaltı atışı, badminton, bocce, basketbol ve tırmanma duvarı oyun alanlarında doyasıya eğlendi.

Altındağ Belediyesinin desteklediği festivalde Al Farah (Mutluluğum) Çocuk Korosu ve Ritm Grubu da bir konser verdi.

"Birlikte Güçlüyüz" projesi koordinatörü Gamze Erkmen, Türkiye'de, yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere Suriye, İran, Irak, Afganistan ve başka pek çok uyruktan 4 milyona yakın mültecinin bulunduğunu ifade etti.

Erkmen, bu kapsamda gençler için barış ve güven ortamının oluşturulması ve topluma uyumlarının kolaylaştırılması amacıyla yapılacak faaliyetlerin de büyük önem taşıdığını kaydetti.