Türk Telekom'dan Samsung Galaxy S9 ve S9+ için indirim

İSTANBUL (AA) - Son teknoloji ürünü akıllı telefonları "Fırsat Bu Fırsat" mottosuyla müşterilerine sunmaya devam eden Türk Telekom, eski telefonunu getiren kullanıcılarına Samsung Galaxy S9 ve S9+’a 4 bin 100 TL’ye varan indirimlerle sahip olma fırsatı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, Samsung’un resim, video ve emojileri kişiselleştirebilen Artırılmış Gerçeklikli Emojiler özelliğine (AR Emoji) ve saniyede 960 kare çekebilen ultra ağır çekim özellikli kameraya sahip en yeni akıllı telefon modelleri Galaxy S9 ve S9+’yı hazırladığı özel teklifle müşterilerine 4 bin 100 TL’ye varan indirimlerle sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Türk Telekom olarak, 2018’de de 'Fırsat Bu Fırsat' mottosu ile avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yeni kampanyamız ile akılı telefon sahibi olmak isteyen tüm müşterilerimize önemli bir avantaj sağlıyoruz. Hazırladığımız bu özel teklifle eski cihazlarını getiren kullanıcılarımıza, Samsung’un merakla beklenen en son telefonları Samsung Galaxy S9 ve S9+ için 4 bin 100 TL’ye varan indirimle sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samsung’un merakla beklenen yeni modelleri, Artırılmış Gerçeklikli Emojilerle (AR Emoji) kullanıcıların hayatına renk katıyor. Bu uygulamayla kullanıcılar, gerçek hayattaki duygularını istenilen uygulamada paylaşılacak şekilde emojilere dönüştürebiliyor. AR Emoji sayesinde kullanıcılar göz kırpması, kafa sallama gibi ifadeleri taklit eden 3 boyutlu bir model oluşturabiliyor.

Diğer yandan Galaxy S9 ve S9+ kamera performansıyla dikkati çekiyor. Yeni modeller, 12 kareyi bir araya getirebilen özel işlemci gücüne ve hafızasına sahip kamerası ile öne çıkıyor.

Ultra ağır çekim özelliği ile seçilen karedeki hareketler, otomatik olarak hareket algılayıcı özellikli kamera ile saniyede 960 kare çekebiliyor. Ayrıca kullanıcılar, 35 farklı seçenek arasından fon müziği ayarlayıp, istediğini sosyal medya platformlarında paylaşabiliyor. Samsung’un çift diyafram açıklığı karanlık ortamlarda ve aydınlık ortamlarda ise uygun ışığı ayarlayarak daha berrak ve canlı fotoğrafların çekilmesine destek sağlıyor.