Türk Telekom'dan Muud’u indiren abonelerine internet hediyesi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, müzik platformu Muud’u indiren mobil abonelerine 1 hafta boyunca geçerli olmak üzere 1 GB internet hediye ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un "moduna göre özgürce müzik" deneyimi sunan müzik platformu Muud, abonelerine internet hediye ediyor.

Türk Telekom mobil abonelerinin internet paketinden harcamayan Muud, arşivinde bulunan 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı sınırsız dinleme imkanı sunuyor. 31 Ocak 2019’a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Muud’u indiren ve kayıt olan tüm Türk Telekom mobil aboneleri tarifelerine ek 1 GB internet kazanacak ve ilk bir ay boyunca da Muud’da ücretsiz müzik dinleyebilecek. Muud kullanıcıları kampanya kapsamında kazandıkları interneti 1 hafta boyunca diledikleri şekilde kullanabilecek.

Türk Telekom, müzik platformu "Muud" ile müzikseverlere milyonlarca şarkılık sınırsız bir dijital keyif sunarken müzik dünyasındaki yenilikleri de abonelerine anında duyuruyor. Dijital dünyada giderek yaygınlaşan "kişiselleştirme" konseptine uygun olarak tasarlanan Muud ile müzikseverler bu zengin arşivi kendileri yönetiyor.