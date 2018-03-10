Türk Telekom'dan

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un dijital okuma platformu "e-dergi" uygulaması, Türk Telekom mobil müşterilerine kampanya ve tarifleri kapsamında ücretsiz sunuluyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom’un dijital okuma platformu e-dergi uygulaması, medya dünyasındaki yayınlara kolaylıkla ve avantajlı koşullarla erişim imkanı sunarken, uygulamada herkesin ilgi alanına göre yerli ve yabancı birçok dergi ve gazete yer alıyor.

Türk Telekom mobil müşterilerine kampanya ve tarifleri kapsamında ücretsiz olarak sunulan ve tüm mobil operatör müşterilerinin kullanımına açık olan e-dergi platformunda, indirilen dergi ve gazeteler internet erişiminin bulunmadığı ortamlarda da okunabiliyor. Ayrıca Türk Telekom mobil müşterileri e-dergi platformunda yer alan dergi ve gazeteleri yurt içinde mobil internet kotalarından düşmeden indirebiliyor.





- Türk Telekom e-dergi, operatör bağımsız yapısıyla dijital okuryazarlığı artıracak





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, Türk Telekom e-dergi platformunun yüzlerce derginin ve günlük gazetelerin yer aldığı bir platform olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Tüketici ihtiyaçlarının ve beklentilerinin hızla değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Günümüzün tüketicileri dergi ve gazetelerini her zaman yanlarından ayırmadıkları kişisel ekranlarından okumayı tercih ediyor. Öte yandan internet ve mobil teknolojilerin yayılım hızı içeriğin de dijitalleşmesini hızlandırdı. Artık her yaş grubundaki müşterilerimiz ilgi duydukları içeriklere dijital olarak da erişiyor. TV, müzik gibi dijital içeriği yenilikçi teknoloji deneyimiyle sunduğumuz alanlara bir yenisini daha ekledik.

Türk Telekom olarak hayata geçirdiğimiz e-dergi uygulaması ile bu teknolojiyi, hem kendi abonelerimiz hem de diğer mobil operatör kullanıcıları için önemli bir fırsata çevirdik. Türk Telekom e-dergi uygulamasını, yüzlerce dergi ve gazeteyle milyonlarca okuyucuyu buluşturan bir platform olarak sunuyoruz. Tüm Türk Telekom mobil müşterilerimize de kampanya ve tarifeleri kapsamında e-dergi aboneliğini ücretsiz sunuyoruz. E-dergi platformu ile Türkiye’nin dijital okuryazarlık oranını da artırmayı hedefliyoruz.”

Türk Telekom e-dergi mobil uygulaması Android ve iOS uygulama marketlerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama içinden herhangi bir yayın indirilmek istendiğinde, Türk Telekom mobil müşterileri, kampanya ve tarifleri kapsamında, uygulama içinden üye olarak aylık e-dergi aboneliklerini ücretsiz başlatabiliyor. Türk Telekom mobil tarife veya kampanya kapsamında e-dergi kullanım hakkı bulunmayan aboneler ve diğer operatör müşterileri ise 13,99 TL’lik üyelik ücreti ödeyerek tüm yayınlara sınırsız erişim hakkı sağlayabiliyor.

Modadan ekonomiye, teknolojiden magazine birçok kategoride yer alan yüzlerce dergiyi ve günlük olarak yenilenen gazeteleri içeren e-dergi uygulamasını kullanmak isteyenler, "http://turktelekom.ly/edergi" linkinden detaylı bilgi alabiliyor.