Türk Telekom'dan 5G'nin yol haritası

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, 5G alanındaki bilgi ve tecrübelerini, kamuya ve özel sektöre referans olacak "5G Beyaz Kitap"a aktardı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, "5G Beyaz Kitap"ı hazırlayarak Türkiye’nin 5G yol haritasına ışık tuttu.

Türk Telekom bir yandan da uluslararası arenada geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere kurulan 5GPP, Networld 2020, ETSI NFV ve ONF (Open Network Foundation) gibi saygın oluşumlarda yer alarak 5G teknolojilerinin ve standartlarının geliştirilmesi kapsamında küresel oyuncularla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, haberleşmenin insan hayatındaki anahtar rolünün, dijitalleşmeyi ilerleten her yeni teknolojide daha fazla arttığını belirtti.

5G'nin (5. Nesil), haberleşme teknolojisinin giderek genişleyen kullanım alanlarını daha da ileriye götürdüğünü aktaran Er, "5G Haberleşmeyi 'insandan insana', 'insandan makineye' ve 'makineden insana' gibi kullanımların ötesine taşımayı hedefliyor. Örneğin, elektriğin hayatımıza girmesi ilk olarak aydınlatma ile başlamıştı. Bugün ise elektrik, bu sınırlı amacın çok ötesine taşmış, insanın içinde bulunduğu ve hatta bulunmadığı ama elinin değdiği, tasarladığı her alana yayılmış durumdadır. Bugün de benzer bir dönüşümün evresindeyiz." ifadelerini kullandı.

Er, 5G'nin temel vaadinin mobil ağların yarattığı servis ve uygulamaların artan ihtiyaçlarını karşılamak ve haberleşme teknolojilerini hayatın her alanına genişleterek "her nesneye" haberleşme yeteneğini kazandırmak olduğunu kaydederek, bu yeniliklerin hayatın her alanına iletişimi ulaşılabilir kılacağını vurguladı.





- 5G gelir büyümesinin önünü açacak





Fırat Yaman Er, 5G sistemlerinin 2020 ve 2030 yılları arasında yaygın kullanıma geçmesinin hedeflendiğini anımsatarak, "5G’nin geliştirilme sürecinin önceki 2G, 3G ve 4G mobil nesillerine göre farklı bir düzlemde ilerlediğini söylememiz gerekir. 5G şebekesinin önceki mobil nesillerden farklı olarak kullanım alanlarına bağlı olarak zamanla ve bölüm bölüm büyüyeceği ve yaygınlaşacağı bir yapıdan söz edebiliriz. 2020 yılına kadar bugünkü trafikten çok daha fazla trafiğin geçeceği ve bunun neredeyse yüzde75’inin video olacağı bir şebekeye ihtiyaç var." bilgisini verdi.

5G’nin hem gelişim sürecinde hem de tam anlamıyla hayata geçtikten sonra, gelecek neslin teknoloji ve dijital topluluğunu çatısı altına alan global bir platform oluşturacağını dile getiren Er, şunları kaydetti:

"Operatörler, değer zincirinin basamaklarından birine odaklı gelir elde etmelerinin yanı sıra 5G sayesinde zincirin her bir basamağını benimseyerek daha fazla büyüyebilir, fazladan gelir akışı sağlamak adına, ağ geliştiricileri servis sağlayıcıları ve hatta servis yaratıcıları olabilirler. Şebeke altyapısı, operasyonel beceri ve müşteri güvenine yatırım sonucunda operatör şirketlerinin standart pazar paylarının ötesinde daha değerli bir alana yayılabilecekler. 5G’nin uygulandığı teknolojiler; otomasyondan, akıllı şehirlere, sanal gerçekliğe kadar hayat standartlarımızı geliştirecek. Global seviyede ekonominin büyümesine katkı sağlayarak, yeni iş alanlarının açılmasına yarayacak."





- 5G denemeleri programı başladı





Fırat Yaman Er, önümüzdeki yıllarda 5G ürünlerine ve uygulama alanlarına aktif olarak geçiş sağlanarak, 2020 yılında 5G’nin kurulumunun temellerinin atılmasının beklendiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Özel sektör tarafından ilerletilmesi beklenen dikey alanlar ve platform deneme çalışmalarının AB tarafından birkaç alanda hızlandırmak amacıyla destek verilmesi bekleniyor. Ayrıca 5G Deneme Şehirleri programı ile de aday şehirlerde 5G teknolojilerin kullanıma sokulmasıyla deneyimin genişletilmesi amaçlanmıştır. Bunları desteklemek için de 5G PPP ikinci ve üçüncü faz projelerinde prototip, deney ve denemelerin önemini artırdı. Türk Telekom kurucu üyelik ile katkı verdiği 5GTR konsorsiyumu ile bu çalışmalara dahil olmuştur.

Ayrıca, Türk Telekom 5G PPP’de kurucu yönetim kurulu üyesi ve Open Networking Foundation kurum üyesi olarak 5G teknolojilerinin geliştirilmesi ve standartlarının oluşturulması kapsamında global oyuncularla birlikte çalışmalarına devam ediyor. Türk Telekom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi Netsia aracılığı ile de mobil şebekeyi sanal ve programlanabilir bir şekilde dilimleyerek yoğun kullanımlı yerlere var olan kapasiteyi daha verimli dağıtabilen ProgRAN ürünü ile dünya genelinde kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını tasarlıyor; 5G yazılımlarını kodluyoruz. Böylece 5G’nin küresel standartlarına Türk Telekom olarak katkı yapıyoruz."





- Türk Telekom'un hazırladığı "5G Beyaz Kitap"a göre 5G neler getirecek?





Yüksek hız, gigabit ve üstü hızlar, ultra yüksek çözünürlükteki içeriklere ulaşabilmeyi ve sanal gerçeklik uygulamalarını kullanabilmeyi sağlamakla beraber; 10 Gbps hızlar mobil bulut servislerinin önünü açacak.

Düşük gecikme, ağdaki gecikmelerin 1 milisaniyenin altında tutulması, gerçek zamanlı mobil kontrol ve uzaktan araca haberleşme uygulamalarının gerçekleşmesine olanak sağlayacak. Yüksek kapasite, 5G ile sağlanan yüksek erişim kapasitesi, yüz milyarlarca aygıta sürekli olarak ulaşabilmeyi mümkün kılacak. Şimdiki kapasiteden bin kat fazla kapasiteye sahip birim alana ulaşacak.

Enerji verimliliği, enerji verimliliğinde ulaşılacak bin kata varan iyileştirmeler, cihazların pil sorunlarını hemen hemen ortadan kaldıracak. En az 10 yıl pil ömrüne sahip sensör cihazlar hedefleniyor. Yüksek coğrafi kapsama ve erişim, 5G için şart olan coğrafi kapsama ve kesintisiz bağlantı, iş planlarının ve ekonomik getirinin artmasına olanak sağlayacak.