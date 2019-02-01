Türk Telekom ve Huawei'den 5G'li yeni nesil eğitim teknolojilerinde bir ilk

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom ile dünyanın önde gelen global bilgi ve iletişim teknolojileri çözüm sağlayıcılarından Huawei ile sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı eğitim içeriklerine 5G üzerinden bulut bağlantısı kullanarak uzaktan erişimi test etti.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, denemelerde, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak, biyoloji, kimya ve elektronik gibi eğitim içerikleri 5G şebekesi üzerinden AR/VR gözlüklerde ve tabletlerde çok düşük gecikme süreleri ile yüksek kalitede görüntülendi.

5G'nin gücü ve AR/VR gibi yeni nesil teknolojilerin eğitim sektöründe çığır açacağı vurgulanırken geleceğe ilişkin çok önemli mesajlar da verildi. Bu teknolojilerin ileride kurumların organizasyonel yapısına ve gündelik hayatına fiziksel kısıtları ortadan kaldırarak ve gerçeklik olgusunu zenginleştirerek yapacağı katkılar ve bu katkıların şirketlere oluşturacağı potansiyel yeni iş alanlarına vurgu yapıldı.

Şu ana kadar 5G konusunda 2 bin 500’den fazla patente sahip olan Huawei, tüm dünyada 30’dan fazla operatörle 5G şebekesi için anlaşma imzalayarak 25 bin 5G baz istasyonunu devreye aldı.

- " 5G’nin farklı kullanım alanlarında çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yeni nesil sabit ve mobil teknolojilerinin eğitim sektörüne ciddi katkı sağlayacağını düşündüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bilgi ve iletişim teknolojilerinin eğitim sektöründe aktif olarak kullanılması ülkemize büyük verimlilik sağlayacak. Huawei ile gerçekleştirdiğimiz ve Türk Telekom’un girişim hızlandırma programı PİLOT’un mezunlarından Nara EdTech şirketi tarafından sağlanan AR/VR içeriği ile 5G üzerinden eğitim denemesi sayesinde 5G alanında çalışmalarımızı bir adım öteye taşıdık. Bundan sonrada Türk Telekom olarak 5G’nin farklı kullanım alanlarında da çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Huawei Mobil Şebekelerden Sorumlu Global Strateji Başkanı Tide Xu da Huawei’nin 2018’den itibaren uçtan uca 5G çözümleri sağlayabilen tek tedarikçi olduğunu belirterek, "Bugün uçtan uca 5G şebeke elemanları kullanarak bu demoyu Türk Telekom ile birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk Telekom ile 5G konusundaki çalışmalarımıza devam ederek, Türkiye’ye yeni teknolojilerin en hızlı şekilde getirilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik hakkında

Verilen bilgiye göre, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik, yalnızca tüketici alanı içinde değil aynı zamanda birçok ticari ve işletme pazarında da içerik ve iletişim tüketiminde devrim yaratacak dönüştürücü teknolojilerin başında geliyor.

Bu teknolojiler özellikle deneyimsel pazarlamada kullanılmakta, bir çok ürün yada hizmet henüz satın alınmadan deneyimletilerek sağlayacağı fayda tüketiciye kolayca yansıtılıyor.

Bu tip pazarlama deneyimleri geliştikçe, servis ve içerik sağlayıcıların hem mevcut işletme modellerinden yararlanmasını hem de AR, VR ve destekleyici teknolojilerin sağladığı potansiyeli tam olarak en üst düzeye çıkaran yeni hizmetler sunmasını sağlayacak.

5G ve Bulut Teknolojileri, AR/VR gibi yüksek hız, düşük gecikme, yüksek kalite ve depolama ihtiyacı olan uygulamalar için operatörlere kolaylık sağlayacak.