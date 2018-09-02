Türk Telekom engelliler için geleceğin teknoloji standartlarını belirleyecek

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi Sesli Adımlar, Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) tarafından düzenlenen ve engellilerin hayatını kolaylaştıran teknolojiler alanında standartların belirleneceği "Erişilebilirlik" çalıştayına davet edildi. Türk Telekom, çalıştayda Sesli Adımlar uygulaması ile "Az Gören ve Görme Engellileri de Kapsayan, Ses Temelli Network Navigasyon Sistemleri" komitesinde yer alacak.



Türk Telekom açıklamasına göre, şirketin görme ve işitme engellilerin hayata daha etkin katılımını desteklemek amacıyla geliştirdiği Sesli Adımlar projesi dünya çapındaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.



Türk Telekom’un Boni Global iş birliği ile 2014 yılında hayata geçirdiği Sesli Adımlar uygulaması son olarak Tüketici Teknolojisi Derneği CTA tarafından düzenlenecek olan uluslararası çalıştayın “Az Gören ve Görme Engellileri de Kapsayan, Ses Temelli Network Navigasyon Sistemleri” Komitesine üye olarak davet edildi.





- Türk Telekom dünya standartlarının oluşturulmasında rol alacak





Açıklamada verilen bilgilere göre, dünyadan yaklaşık 25 öncü kuruluşun yer alarak teknoloji standartlarının belirlenmesine katkıda bulunacağı bu özel çalışma grubunda Türk Telekom’un yanı sıra AT&T, Verizon ve Sprint Nextel, IBM, VOXX International ve Panasonic gibi teknoloji sektörünün tanınmış şirketleri de bulunuyor.

5G başta olmak üzere birçok dalda uluslararası teknoloji platformlarında etkin bir şekilde yer alarak standartların belirlenmesine katkıda bulunan Türk Telekom, Sesli Adımlar uygulaması ile CTA çalışma grubunda da yer alarak bu defa engellilere yönelik teknolojilerle ilgili dünya standartlarının oluşturulmasında dünya çapında rol almış olacak.



Tamamen ücretsiz olan Sesli Adımlar uygulaması sayesinde görme ve işitme engelliler, kamu binaları, üniversite kampüsleri, havalimanları, alışveriş merkezleri, başta olmak üzere büyük ve karmaşık alanlar içerisinde herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan anlık olarak nerede olduklarını öğrenebiliyor ve gitmek istedikleri yeri kolayca bulabiliyorlar.