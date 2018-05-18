Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Mazlum:

DİYARBAKIR (AA) - Türk Telekom Diyarbakır Bölge Müdürü Necmi Mazlum, "Devlet, Diyarbakır'da tüm gücüyle her türlü hizmeti yapmak için müthiş bir gayret içerisinde. Bu hizmetler de vatandaşın hayatına yansıyor." dedi.

Mazlum, 27. dönem milletvekilliği için birinci sıra memleketi Trabzon'dan ikinci sırada ise görev yaptığı Diyarbakır için milletvekilliği aday adayı başvurusu yaptığını söyledi.

Trabzon'un da Diyarbakır'ın da aynı ülkenin iki değerli kenti olduğunu ifade eden Mazlum, aynı kaderi, aynı inancı, aynı ideali paylaşan 80 milyonun birbiriyle kardeş olduğunu kaydetti.

Birlik ve beraberliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Mazlum, "Biz bir bütünüz. Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle ve Türkiye’deki bütün etnik yapılarla bir arada olursak o zaman gücümüz ortaya çıkar. Eğer biz bölünürsek, parçalanırsak üzerimizde emeli olanlar, bizi bir Irak, Suriye ve Libya gibi ülkeler haline getirmek isteyenlere hizmet etmiş oluruz." ifadesini kullandı.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin Türkiye için büyük önem taşıdığını işaret eden Mazlum, şöyle konuştu:

“Bu seçim ülkemiz açısından çok önemli bir seçim, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023, 2051, 2071 le ilgili hedefleri var. bu hedeflere ulaşmada önemli bir aşamadır."



Diyarbakır'da görev yaptığı süre zarfında kenti çok sevdiğini ve bölgeye hizmet etmeye çalıştığını ifade eden Mazlum şunları kaydetti:

"Devlet Diyarbakır'a ve bölgeye önemli yatırımlar yapıyor. Dışarıdan anlatıldığı gibi bir Diyarbakır yok. Diyarbakır tarihiyle, coğrafyasıyla, imkanlarıyla halkının sıcaklığıyla çok farklı. Bu seçimde Diyarbakır kendisini daha iyi gösterecektir. Çünkü Diyarbakır’da geçmiş dönemdeki algının yıkıldığı hizmet ve yaklaşımlar var. Devlet, Diyarbakır'da tüm gücüyle her türlü hizmeti yapmak için müthiş bir gayret içerisinde. Bu hizmetler de vatandaşın hayatına yansıyor. Bunun yanında devletimiz insanlara şefkatini gösteriyor. Bu seçimde inşallah bu mesajlar ve hizmetler karşılık bulur."

Mazlum, listelere girse de girmese de ülkeye ve memlekete hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.