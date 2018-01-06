Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Türk Tarih Kurumundan 'Fatih Sultan Mehmet' açıklaması

Türk Tarih Kurumunun açıklamasında, "Türk Tarih Kurumu, Fatih Sultan Mehmet'e karşı tevili mümkün olmayan, ecdadı incitici, milletimizi rahatsız eden isnatsız beyanatları kınamaktadır." denildi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:58
Türk Tarih Kurumundan 'Fatih Sultan Mehmet' açıklaması
banner230

ANKARA (AA) - Türk Tarih Kurumunun resmi internet sitesinde yer verilen açıklamada, Türk Tarih Kurumunun, kurulduğundan bugüne kamuoyunu doğru bilgilendirmek, Türk ve Türkiye tarihini ilmi esaslar merkezinde büyük bir ciddiyetle incelemek, Türk kültür mirasını bilimsel olarak araştırıp ortaya koymak, elde edilen belge ve bilgileri tanıtmak ve kamuoyu ile paylaşarak kalıcı hale getirmek amacıyla hareket ettiği bildirildi.

Kurumun, Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinin ilmi ciddiyetten uzak, toplumu ayrıştıran dil ve üslupla tasvirini tasvip etmediği, bu durumu büyük bir esefle karşıladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Tarih Kurumu, tarihe mal olmuş, tarihi hafızanın şekillenmesinde mutlak etkisi olan devlet adamlarının mesnetsiz itham ve temelsiz isnatlarla karalanmasının maşeri vicdanı yaraladığını belirtmekte, bu gibi durumları takip etmektedir. Türk Tarih Kurumu, bilhassa son günlerde İstanbul'un fethiyle çağ açıp çağ kapamak suretiyle dünya tarihinin akışını değiştiren Müslüman bir Türk hükümdarına, Fatih Sultan Mehmet'e karşı tevili mümkün olmayan, ecdadı incitici, milletimizi rahatsız eden isnatsız beyanatları kınamakta, tarih ilminin büyük bir ciddiyetle tahriften uzak, ilmi düsturlar çerçevesince yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunmaktadır."

Muhabir: Ali Kemal Akan

Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan MehmetTürk Tarih KurumuTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim