Türk Tarih Kurumundan

ANKARA (AA) - Türk Tarih Kurumunca, 5 dilde "Ermeni Meselesi" temalı 7 bölümden oluşan kısa belgeseller hazırlandı.

Kurumdan, yapılan yazılı açıklamada, belgesellerin "Ermenilerin Osmanlı Devleti'ne İsyanı, Terör ve Propaganda" başlığı altında yerli ve yabancı kamuoyunu bilgilendirmek üzere hazırlandığı belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Almanca ve Fransızca hazırlanan belgeseller; 1. Bölüm: '1915 Terör ve İsyan', 2. Bölüm: '1915 Tehcir ve İskan', 3. Bölüm: 'Diaspora, Diplomasi ve Propaganda', 4. Bölüm: 'Asala: Ateş ve Kan, 5. Bölüm: Sahte Belgeler ve Gerçekler', 6. Bölüm: 'Tarihsiz Diplomasi', 7. Bölüm: 'İlk Ateş: 1915 Müslüman Ahaliye Mezalim' alt başlıklarından oluşuyor."

Açıklamada, belgesellere http://www.ttk.gov.tr/guncel/ermeni-meselesi-hakkinda-yerli-ve-yabanci-kamuoyunu-bilgilendirmek-amaciyla-hazirlanan-belgesel/ bağlantısı üzerinden izlenebileceği kaydedildi.