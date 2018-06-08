Türk Tabipleri Birliği 69. Büyük Kongresi başladı

ANKARA (AA) - Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) üç gün sürecek 69. Büyük Kongresi başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Konferans Salonu'ndaki büyük kongrenin açılış konuşmasını, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Raşit Tükel yaptı.

Sağlık çalışanlarının hedef alınmasına tepki gösteren Tükel, bu sorunun çözümü için taleplerini aktardı. Türk Ceza Kanunu'nda bir değişiklik yapılmasını önerdiklerini anımsatan Tükel, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklamasıyla bu konuyu ifade ettik. İlgili maddede yapılacak ve ceza verilecek bir düzenlemenin, önleyicilik ve koruyuculuk anlamında katkısı olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından konseyin raporlarının okunması ve görüşülmesine geçildi.

Kongre, 10 Haziran Pazar günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin morfoloji binası önündeki kantinde yapılacak seçimle son bulacak.