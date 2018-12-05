Türk Sağlık Sen'den döner sermaye talebi

KIRŞEHİR (AA) - Türk Sağlık Sen Kırşehir Şube Başkanı Nevzat Kurt, performansa dayalı döner sermaye sisteminin ciddi sıkıntılar doğurduğunu ve yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan Türk Sağlık Sen Kırşehir Şubesi üyeleri, döner sermaye sistemi hakkında isteklerini dile getirdi.

Grup adına konuşan Kurt, performansa dayalı döner sermaye sisteminin artık içinden çıkılamaz bir hale geldiğini ve döner sermaye ücretlerinin trajikomik düzeylere indiğini savundu.

Sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerine göre harcamalarını, kredi ve taksitlerini ayarladıklarını, son dönemde ise geçinemez hale geldiklerini aktaran Kurt, şunları kaydetti:

"Şunu hiç kimse unutmasın, sağlık çalışanlarının döner sermaye ile ilgili talepleri lütuf değil haktır. Ekstra istek değil olması gerekendir. Türk Sağlık Sen olarak buradan Sağlık Bakanlığına sesleniyoruz. Çalışanın döner sermayesini yok etmek yerine adaletin sağlandığı ve emekliliğe yansıtıldığı bir düzeni sağlayın. Döner sermayeler bir sorunun değil, çalışan için ekonomik bir iyileştirmenin adı olsun."