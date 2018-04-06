Türk Polis Teşkilatının 173. yıl dönümü

KARAMAN (AA) - Karaman'da Türk Polis Teşkilatı’nın 173. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Hz. Ebubekir Camisi'nde şehit polisler için mevlit programı düzenlendi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Mevlidin ardından Emniyet Müdürü Bayraktar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mehmet Taşdemir ile şehit yakınları ve emniyet personeliyle Hamidiye Mahallesi'nde bulunan polis şehitliğini ziyaret etti.

Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen duaların ardından mezarlığa karanfil bırakıldı.

Program, askeri şehitliğin de ziyaret edilmesiyle sona erdi.

