KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kamçı mesajında, ülkede huzur ve güven ortamının oluşmasını sağlayan, gerektiğinde canını hiçe sayarak, adalet, eşitlik, sabır ve hoşgörü çerçevesinde görevlerini en iyi şekilde yapma gayretinde olan polislerin görevinin sadece suçluyu yakalamak değil, suçun önlenmesi olduğunun bilincinde olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti.



Demokrasinin işlerliği, özgürlüklerin korunması ve adaletin tesisinin ancak huzur ve istikrar ortamının sürdürülmesiyle sağlanabileceğini belirten Kamçı, şunları kaydetti:

"Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünde belirttiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir. Huzurlu, ekonomik kalkınmasını tamamlamış ve refah içerisinde yaşamak için güvenliği sağlamamız şarttır. İşte bu gerçekten hareketle emniyet teşkilatımız her gün değişen ve gelişen şartlara uygun olarak vatandaşlara 'iç güvenlik' hizmetini iyileştirerek sunma çabasını sürdürmektedir."



Kamçı, emniyet teşkilatının, hayata geçirdiği sosyal projeler ve Kayseri'de yaptığı başarılı çalışmalarla ilin bir huzur kenti olmasında ciddi katkılar sağladığını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Hedefimiz, toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak, klasik güvenlik yaklaşımları yerine, bireysel özgürlük alanlarını daraltmayacak ve aynı zamanda da kamu düzenini sağlayacak etkili, çağdaş ve bilimsel yeni yöntemlerin uygulamaya konulmasını sağlamaktır. Türk polis teşkilatının birey hak ve özgürlüklerinin kısıtlayıcısı değil güvencesi konumunda olduğunu bu vesileyle bir kez daha belirtmek isterim. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle polis teşkilatımızın görevleri esnasında şehit olan mensuplarına Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimiz ve emeklilerimiz ile vazifeleri başındaki bütün güvenlik görevlilerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."









