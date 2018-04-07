SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çitçi, Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Çiftçi, mesajında, polis teşkilatının ülkede kamu düzenini sağladığını, can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla mesai gözetmeksizin görevleri başında olduğunu söyledi.

Her türlü zorluğa 173 yıldır göğüs geren emniyet teşkilatına teşekkür eden Çiftçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gürün'de rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağlayan emniyet teşkilatımıza ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor ve halen görevleri başında olan tüm polislerimize başarılı bir hayat temenni ediyorum."