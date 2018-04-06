Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 173. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitler için mevlit okutuldu.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program da mevlit ve ilahilerin okunmasıyla devam etti. Şehit olan emniyet teşkilatı personelleri, aileleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Emniyet personelleri tarafından mevlit programına katılanlara gül suyu, lokum ve çikolata ikram edildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, POMEM Müdürü Kasım Varol, şube müdürleri, şehit aileleri ve yakınları, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.