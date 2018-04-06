Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

ANKARA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünde dolayısıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif...

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü
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ANKARA (AA) - Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümünde dolayısıyla Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Emniyetin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde ilçedeki Fatih Camisi'nde, Beypazarı Müftülüğü din görevlilerince şehit polisler için okunan Mevlid-i Şerif'e Beypazarı Kaymakamı Kadir Ekinci, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yıldız, Beypazarı İlçe Müftüsü Abdulmuttalip Pese, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara, Mevlid-i Şerif'in okunması sonrası polislerce gül suyu ve lokum dağıtıldı.

Yıldız ve beraberindekiler, daha sonra şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Etkinlikler kapsamında, 10 Nisan'da da ilçede çeşitli programlar düzenlenecek.

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