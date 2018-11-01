Türk öğrencilere

ANKARA (AA) - Türk öğrenciler, Güney Kore'de düzenlenen Uluslararası Bilim Proje Fuarı'nda ilaçların etkinlik ve ekonomikliğini artırmayı amaçlayan çalışmalarıyla "Sıra Dışı Mühendislik Araştırması" madalyası aldı.
Ankara Alfa Grup Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan bilimsel proje takımı, Güney Kore'nin Daejeon şehrinde düzenlenen "MILSET ESA 2018" Uluslararası Bilim Proje Fuarı'na katıldı.
Türk öğrenciler, 31 ülkeden 363 katılımcının 185 proje ile katıldığı fuarda, "vücut uyarılarına cevap veren biyouyumlu akıllı polimerler kullanarak, ilaçların etkinlik ve ekonomikliğini artırmak" adlı çalışmayla yer aldı.
Öğrencilerin sağlık bilimleri alanındaki bu çalışmaları, "Sıra Dışı Mühendislik Araştırması" madalyasıyla ödüllendirildi.
Programda, Nobel Kimya Ödüllü bilim adamı Martin Chalfie de katılımcılara ders verdi.