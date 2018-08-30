"Türk modasının yıldızlarını 6 bin küresel alıcıyla buluşturacağız"

İSTANBUL (AA) - Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Dosso Dossi’nin çeşitli nedenlerle Türkiye’ye gelemeyen alıcılara ulaşmak için üç haftalık maratona Kazakistan’da başladıklarını belirterek, "Eylül ayı içinde Moskova CPM Fuarı’nda yerimizi alacağız. Ayrıca Dosso Dossi Bakü organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştireceğiz. Böylece firmalarımızı 3 haftada bu üç ülkede 6 bin alıcıyla buluşturacağız." dedi.

Eraslan yaptığı yazılı açıklamayla, önümüzdeki 3 hafta içinde Kazakistan, Rusya ve Azerbaycan’da 6 bin küresel alıcıyı Türk modasının yıldızı 200 üretici firma ile bir araya getireceklerini kaydetti.

27-29 Ağustos'ta Kazakistan’ın Almatı şehrinde düzenlenen CAT EXPO fuarına Dosso Dossi çatısı altında katılan firmaların büyük ilgi gördüklerini belirten Eraslan, Türk moda endüstrisi için bölgede büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Yüksek katma değerli, nitelikli üretim yapan Türk hazır giyim firmalarını 2018’de 16 bin alıcı ile buluşturacaklarını aktaran Eraslan, 17 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci büyük ihracatçı sektörü olan hazır giyim endüstrisinin net döviz getirisinde ise 14 milyar dolar ile açık ara birinci sırada yer aldığını kaydetti.





- "Turizmde yakalanan başarılı ivmenin sektöre olumlu yansımaları olacak"





Eraslan, şöyle devam etti:

"Eylül ayı içinde Moskova CPM Fuarı’nda yerimizi alacağız. Ayrıca Dosso Dossi Bakü organizasyonumuzun ikincisini gerçekleştireceğiz. Böylece firmalarımızı 3 haftada bu üç ülkede 6 bin alıcıyla buluşturacağız. Sadece bu veri bile bize hazır giyim endüstrisinin ülkemiz için stratejik önemini ortaya koyuyor. Ben 14 milyar dolarlık net getiriyi orta vadede 30 milyara çıkarmanın hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Türkiye imalat sanayinde böyle bir avantaja sahip başka bir sektör göremiyorum. Bununla birlikte turizmde yakalanan başarılı ivmenin hazırgiyim sektörüne de olumlu yansımalarının olacağına inanıyorum.

Tüm bu gerçeklerden hareketle, tasarıma odaklanan, katma değeri yüksek üretim yapan nitelikli hazır giyim firmalarımıza küresel pazarlarda rehberlik yapıyoruz. Sektörün tamamının teknolojik dönüşümü sağlayabilmesi ve küresel ligde yerini sağlamlaştırabilmesi için kamunun desteğinin de yeni bir perspektifle ele alınması gerektiğine inanıyorum.”







- "Türk modasının kalite ve kapasitesini dünyaya tanıtıyoruz "







Hikmet Eraslan, Dosso Dossi’nin bugüne kadar kamudan hiçbir destek almadan hazır giyim endüstrisinin ve Türk modasının gönüllü tanıtım elçisi gibi çalıştığını söyledi. Antalya’da 13 yıldır haziran ve aralık aylarında düzenledikleri organizasyonlarda aileleriyle birlikte 4 – 5 bin alıcıyı ağırladıklarını bildiren Eraslan, şöyle devam etti:



"Antalya, Dosso Dossi’nin ve Türk moda endüstrisinin kalbinin attığı yer. Ancak çeşitli nedenlerle Antalya’ya gelemeyen ya da gelmek istemeyen alıcılar var. Biz bir şekilde onlara ulaşmak için ülke ülke dolaşıyor adeta ‘modern çerçilik’ yapıyoruz. Türk modasının kalitesini ve kapasitesini dünyaya tanıtıyoruz."



