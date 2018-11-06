Türk Konseyi diaspora bakanları, 8 Kasım'da Ankara'da toplanacak

ANKARA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi-TDİK) üyesi ülkelerin diasporadan sorumlu bakanlar ve kurum başkanları, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) koordinasyonunda 8 Kasım'da Ankara'da toplanacak.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Konseyi üyesi ülkelerin diasporadan sorumlu bakan ve kurum başkanlarının 3. toplantısı, ortak diaspora çalışmaları kapsamında, 8 Kasım'da Ankara'da bir otelde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıda, üye ülkelerin yurt dışında yaşayan vatandaşlarının birbirleriyle bağlarının kuvvetlendirilmesi ve ortak değerler üzerinden yapılacak farkındalık çalışmaları ele alınacak.

Toplantıda ayrıca "Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi" ve "2018-2019 Ortak Eylem Planı" onaylanacak.

Toplantıya, Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kazakistan Cumhuriyeti Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev ve Kırgızistan Cumhuriyeti hükümeti nezdinde Devlet Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov katılacak.

Türkiye'yi temsil edecek YTB Başkanı Abdullah Eren, katılımcılara, Türkiye'nin diaspora çalışmaları ve kurum faaliyetlerine ilişkin bilgi verecek.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın üyesi olduğu Türk Konseyi (Türk Keneşi) diaspora çalışmaları kapsamında bugüne kadar dört temas grubu toplantısı ve iki diaspora bakanlar toplantısı yaptı. Bu kapsamda, üçüncü diaspora bakanlar ve kurum başkanları toplantısının 2018 yılı içerisinde Türkiye'de yapılması karara bağlanmıştı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi-TDİK), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı iş birliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009'da kuruldu.

Türk Konseyi'nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.