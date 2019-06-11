Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü

SİVAS (AA) - Kızılay Suşehri İlçe Temsilcisi İsa Şahin, Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın sayılı en güçlü insani yardım kuruluşu Türk Kızılayı'nın 151. yaşında, yardımseverlerin her geçen gün artan güveni ve desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini söyledi.

Türk Kızılayı'nın 151 yıllık tarihinde 153 farklı ülkede ihtiyaç anında var olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

“Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılayı, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor. Kızılay ilçemizde de önemli çalışmalara imza atmaya devam etmektedir. Sizlerin yardımları gerekli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Bazen gıda kolisi, giyim eşyası, kan nakli, çocuklara oyuncak, eğitim yuvası, bazen de gönüllere ferahlık. Ama hep bir umutla gönüllere dokunmaya, ellerden tutmaya devam ediyoruz. Türk Kızılay Suşehri Temsilciliğimizin girişimleri ile ilçemize destekler vermeye devam edeceğiz. Tüm hayırseverlere yüksek katkılarından dolayı teşekkür ederiz."