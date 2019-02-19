KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Özellikle güvenli bölge tesisi için uluslararası görüşmelerin yapıldığı bugünlerde, bölgede olası insan hareketinin önüne geçilmesi, ihtiyacın anında ve yerinde giderilmesi için Fırat'ın doğu bölgesine yönelik hazırlıklarımız devam ediyor." dedi.

Kınık, Türk Kızılayı Konya Şubesi Olağan Kongresi için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin mazlumlara umut olduğunu vurguladı.

Türk Kızılayının Bosna Hersek'ten Dakka'ya 12 daimi temsilciğiyle faaliyet gösterdiğini dile getiren Kınık, ağırlıklı olarak afetler ve savaşların yaşandığı bölgelerde çalıştıklarını belirtti.

Kınık, "2018'de savaş bölgeleri ile Irak ve Suriye'nin yanı sıra çok sayıda mülteci barındıran Bangladeş'te, Arakan'da yoğun faaliyetlerimiz oldu. 40 ülkede 10 milyon insana yardım ulaştırdık." bilgisini verdi.

Aktif saha çalışmalarının başında Suriye'nin geldiğine işaret eden Kınık, "Suriye'de yerinden edilmiş yaklaşık 6 milyon insan yardıma muhtaç bekliyor. Bunların yaklaşık 4 milyonu Türkiye'ye yakın kuzey bölgede yaşıyor. Ülkemizde destek verdiğimiz 3,5 milyonu Suriyeli 4,5 milyona yaklaşan mültecinin yanı sıra Suriye'de de bir o kadar insana yardım ulaştırmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Suriye'ye şimdiye kadar yaklaşık 100 bin çadır gönderdiklerini belirten Kınık, şunları kaydetti:

"Bunlar, evlerinden olan insanlar için barınak oldu. Şimdiye kadar yaklaşık 42 bin tır yardım malzemesi de Suriye'ye gönderildi. Bunlar, savaşın başladığı 2011'den bu yana iş ortaklarımızla her gün gönderdiğimiz insani yardım malzemesi. Her gün bu yardım malzemesi içeri gitmeye devam ediyor. Özellikle güvenli bölge tesisi için uluslararası konuşmalar ve görüşmelerin yapıldığı bugünlerde, bölgede olası insan hareketinin önüne geçilmesi, ihtiyacın anında ve yerinde giderilmesi için Fırat'ın doğu bölgesine yönelik hazırlıklarımız, çalışmalarımız devam ediyor."

Kınık, Irak'ta ise Kerkük, Telafer, Musul, Bağdat ve diğer bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını ifade etti.







