Türk Kızılayından Makedonya'ya giysi yardımı

RADOVİŞ (AA) - Türk Kızılayı ve Makedonya Kızılhaçının iş birliği ile düzenlenen giysi dağıtım törenine Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyet, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Müsteşarı Enver Hüseyin ve Türkiye'den bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Turunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı olarak dünyanın en uzak noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirterek, "Bugün de Makedonya'nın Radoviş şehrinin Buçim köyüne geldik. Daha önce gönderdiğimiz bir tır, takribi 6 binden fazla giyim malzemeleri olan ayakkabı, tişört, pantolon, kazak, mont gibi, değişik yaş gruplarına hitap eden hazırlanmış paketlerimizi gönderdik." dedi.

Son derece memnuniyet verici bir çalışma yaptıklarına işaret eden Turunç, Makedonya Kızılhaçı ile organize olduklarını söyledi.

Turunç, Buçim'in tamamen Türklerin yaşadığı bir köy olduğunu hatırlatarak, aynı inanç ve değerleri paylaştıkları insanları unutmayacaklarını vurguladı.

Makedonya Kızılhaçı Radoviş Şube Başkanı Vanço Kotsev de "Uzun yıllara dayanan bir iş birliğimiz olan Türk Kızılayındaki dostlarımızla bugün çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Makedonya Kızılhaçı ve Kızılhaç Radoviş Şubesi adına Türk Kızılayındaki dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'den gelen farklı dernekleri temsilen konuşan Türkiye Gostivarlılar Derneği Başkanı Orhan Sipahi ise "Bu yardımların devamı gelecek. Ona kalpten inanıyoruz çünkü bizi buraya getiren Türk Kızılayının burayı boş bırakacağına inanmıyorum. Bize güzel duygular yaşattıkları için dernekler adına çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

