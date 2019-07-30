Türk Kızılayı'ndan kurban bağışı çağrısı

KIRIKKALE (AA) - Türk Kızılayı Kırıkkale Şube Başkanı Mustafa İşler, vatandaşlardan Türk Kızılayı'nın kurban kampanyasına destek olmalarını istedi.

İşler, yaptığı açıklamada, 150 yıldır dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanda ihtiyaç sahibi insanlara merhamet elini uzatan Türk Kızılayı'nın, 2007 yılından bu yana milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban etini yıl boyu ulaştırdığını belirtti.

Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkenin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki binlerce ihtiyaç sahibine bir yıl boyunca ulaştıracaklarını aktaran İşler, şunları kaydetti:

"Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen hayırseverlerimizin kurbanları, Et ve Süt Kurumu veterinerleri tarafından seçilerek kurumun modern kombinalarında vekalet sahiplerinin isimleri okunarak bayramın ilk üç günü kesilecek. İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban kesiminden sonra hayırseverlerimize mesaj ile bu bildirilecek. Yurt dışında kurban bağışı yapan hayırseverlerimize kurbanın hangi ülkede kesildiğini bilgisi verilecek. Elde edilen etler, kavurma konserve haline getirilerek vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak."

İşler, yurt içi bir hisse kurban vekalet bedelinin 850 lira, yurt dışı kurban vekalet bedelinin ise 725 lira olduğunu sözlerine ekledi.