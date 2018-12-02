Türk Kızılayından İdlib'e eğitim ve istihdam desteği

İDLİB (AA) - Geçen yıl 4 Nisan'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına maruz kalan İdlib'in Han Şeyhun kasabasına gelen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kemal Kınık, burada yaptırılan anaokulunun açılışı gerçekleştirdi.

Aralarında yetimlerin de bulunduğu yaklaşık 55 çocuğun eğitim gördüğü anaokulunda öğrencilerle bir süre sohbet eden Kınık, onlara kırtasiye, oyuncak ve kıyafet gibi çeşitli hediyeler dağıttı.

Kınık, daha sonra 20'nin üzerinde kadının istihdam ettiği Türk Kızılayı tarafından kurulan terzihanenin açılışı yaptı.

Kınık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların bu terzi atölyesinde iş imkanı bulduklarını anlattı.

"Yapılan elbiseleri satın alacağız ve kamplarda dağıtacağız"

Kumaş ve iplik gibi malzemelerin temininin de Türk Kızılayı tarafından sağlandığını belirten Kınık, "Bu atölyede Suriyeli hanım kardeşlerimiz terziliği öğrenecekler ve elbise yapacaklar. Daha sonra da onlardan yaptıkları elbiseleri satın alacağız ve kamplarda ihtiyaç sahibi insanlara dağıtacağız. Onlar para kazandıktan sonra kendi işlerini kuracaklar. Böyle bir mikro girişimcilik desteğiyle beraber bu terzilik işini kamplarımızın tamamına yaygınlaştırmayı arzu ediyoruz." dedi.

Suriye halkının eğitimlerine de destek olduklarını kaydeden Kınık, açılışını yaptıkları anaokulunun dışında diğer okullarda da kırtasiye, ısınma ve öğretmenlerin giderlerine destek olduklarını söyledi.

Kınık, sadece temel insani ihtiyaçları değil, bu insanların ihtiyaç duyduğu eğitim ve geleceklerinin kurtarılması noktasında da ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Savaşın başından bu yana 42 binden fazla yardım tırı

Bölgede yalnız olduklarına dikkati çeken Kınık, "Bu bölgede yaşayan yaklaşık 7 milyon insan var ve onlar eğer destek olmazsa ayağa kalkamayacak durumdalar, bu insanların çökmesi demek, yarın bu insanların istismar edilmesi, farklı amaçlarla, farklı yerlerde karşımıza çıkması anlamına geliyor. Dolayısıyla desteklerimizin sürekli olması gerekiyor. Türkiye içindeki desteklerimizin de Türkiye dışındaki desteklerimizin de." diye konuştu.

Bir gazetecinin, savaşın başından bu yana Türk Kızılayının Suriye'ye gerçekleştirdiği yardım miktarı sorusuna Kınık, "Türk Kızılayı aracılığıyla Suriye'nin içerisine Türkiye'den geçen insani yardım malzemesi sayısı 42 bin tırı geçti. Her gün yaklaşık 100'e yakın tır Türkiye'nin farklı sınır kapılarından Suriye'nin içine insani yardım malzemesi olarak Türk Kızılayı, paydaşlarıyla beraber naklediliyor." cevabını verdi.

Barış operasyonları dönüşü hızlandırdı

Suriye krizinde 8'inci yılın bitmek üzere olduğunu ve 5 milyonu aşkın insanın ülkelerini terk ettiğini kaydeden Kınık, bir o kadar insanın da kendi ülkesinde mülteci durumunda kaldığını söyledi.

Kınık, iç bölgelerde yaklaşık 30 civarında mülteci kampının bulunduğunu ve 150 bin civarında insanın bu kamplarda desteklendiğini anlattı.

Kampların dışındaki insanlara da yardımları ulaştırdıklarını belirten Kınık, çok fazla nüfusun yaşadığı Han Şeyhun'un da onlardan biri olduğunu söyledi.

Suriye'deki insanların korunmaya ve umuda ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kınık, şunları aktardı:

"Buradaki insanlar, özellikle çatışmasızlık bölgesinin biraz daha tahkim edilmesi ve barışın Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla beraber tesis edilmesinden sonra rahatladılar ama korku halen sürmekte. Dolayısıyla eğer bu insanları burada tutamazsak, koruyamazsak gidebilecekleri tek bir yer var, Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'deki mülteci nüfusumuzda bu anlamda zaten doygunluğa ulaştı ama şunu söyleyebilirim, buradaki barış ortamı nedeniyle Türkiye'den bu bölgeye göç eden insanların sayısı 200 bini aştı. Özellikle Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı gibi barış operasyonlarından sonra oluşan buradaki atmosfer bu dönüşü hızlandırdı." dedi.

Kınık, daha sonra Kefer Lusin bölgesindeki bin 200 ailenin yaşadığı çadır kentte kurdukları mutfak ve çamaşırhanenin de açılışını yaparak buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Muhabir: Lale Köklü