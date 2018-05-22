Türk Kızılayından Çubuk'ta bin 500 kişiye sıcak yemek hizmeti

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı Çubuk Şubesince 15 gönüllü çalışanla ramazan ayı kapsamında her gün bin 500 kişiye sıcak yemek dağıtılıyor.

Yurt içinde ve dışında yardıma muhtaçların yardımına koşan Türk Kızılayının Çubuk Şubesince ramazanda 30 gün boyunca ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılıyor.

Çubuk Şubesinin mutfağında 15 gönüllü çalışan tarafından hazırlanan yemeklerin bir kısmı gelen vatandaşlara yerinde dağıtırken, bir kısmı da yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere evlerinde servis ediliyor.

Türk Kızılayı Çubuk Şube Başkanı Selahattin Koç, kendi mutfaklarında çalışan gönüllü aşçıların hazırladıkları yemekleri yine gönüllüler sayesinde ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi.

Hazırladıkları yemeklerin büyük bir kısmını merkezlere gelen ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını anlatan Koç, geri kalan kısmını da sefer taslarına koyarak önceden tespit ettikleri adreslere götürüp yardıma muhtaç yaşlı ve kimsesiz insanlara her gün sıcak yemek servisi yaptıklarını kaydetti.

Koç, hayırseverlerin desteğiyle 7 mahallede yemek dağıttıklarını belirtti.

İlk defa bu yıl başlattıkları uygulamanın çok faydalı olduğunu anlatan Koç, şunları ifade etti:

"Evlere götürdüklerimizle birlikte bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapıyoruz. Hasta ve yaşlılara da araçlarla mahalle mahalle götürüyoruz. Hayırseverlerimizin verdiğini, gönüllülerimiz 3 çeşit yemek olarak hazırlıyor ve yine gönüllülerimiz dağıtıyor. İlçemizdeki esnaflarımızın ve Ankara il şubemizin katkılarıyla yemeklerimizi hazırlıyoruz. Bu çalışmamız ramazan boyunca sürecek. Günlük sıcak yemek dağıtımımızın yanında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve gıda çeki dağıtımı da yapıyoruz. Hedefimiz ilçemizde yaklaşık 4 bin kişiye ulaşmak. Gönüllü çalışan 15 kişilik bir ekibimiz var. Çok zengin bir gönüllü ekibe sahibiz."

Çeşitli etkinliklerde gönüllü olarak çalıştığı ancak ilk defa yemek yapımında ve dağıtımında gönüllü olduğunu anlatan Esra Çoban da "Burada ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyoruz. Elimizden geldiğince biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok mutluyum, ihtiyaç sahiplerine yardım etmekten gayet gururluyum." dedi.