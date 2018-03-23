Türk Kızılayından Afrin kırsalına insani yardım

AFRİN (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden kurtarılan bölgelerdeki insani yardım faaliyetleri devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Kızılayı ekipleri, Mabatlı beldesi ile Mirhan ve Mamaluşağı köylerine giderek, sivillerle buluştu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan ekipler, 3 bin kişilik gıda kolisi, 3 bin kişiye hijyen seti ve çok sayıda çocuk bezini dağıttı.

Yardımların aralıksız devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Halil Fidan



