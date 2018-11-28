YOZGAT (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türk Kızılayı Sorgun Şubesi’ne bina tahsis edildi.

Kızılay Sorgun Şube Başkanı Ali Ateşer, yaptığı açıklamada, Çay Mahallesi İlyas Arslan Bulvarı’nda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait boş lojmanların Kızılay’a devri için Sorgun Kaymakamlığı nezdinde girişimde bulunduklarını ve bu girişimlerinin olumlu sonuçlandığını söyledi.

Ateşer, "Bakanlığa ait 700 metrekare alana sahip binanın, 49 yıllığına Kızılay’ın hizmetine tahsis edildi. Binada gerekli tadilatın yapılmasının ardından bu binada hizmet verilecek. Aşevi açılacak. Binanın Kızılay Sorgun Şubesi'ne tahsis edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.