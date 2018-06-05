Türk Kızılayı ramazanda 10 milyon insana ulaşacak

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, dünyanın pek çok yerinde mazlum insanlara yardım götürdüklerini, bu yıl ramazan ayında hedeflerinin 10 milyon insana ulaşmak olduğunu bildirdi.

Kınık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın uluslararası alanda itibarlı ve tanınan bir kuruluş olduğunu söyledi.

Türk Kızılayı'nın uluslararası arenadaki çalışmalarının her geçen gün genişlediğini ifade eden Kınık, Türkiye'deki ihtiyaç sahibi insanların yanı sıra dünyanın çok farklı bölgelerinde de yardıma yardıma muhtaç insanların yanında olduklarını belirtti.

Ramazan ayında yardım faaliyetlerinin daha da arttığına işaret eden Kınık, şöyle konuştu:

"Ramazan faaliyetlerimizi 35 ülkede yürütüyoruz. Ramazan boyunca ülkemizdeki ihtiyaç sahibi insanlarımıza yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da yoksulluğun, savaşların, doğal afetlerin vurmuş olduğu dünyadaki pek çok mazlum coğrafyaya uzanıyoruz.

Bu seneki hedefimiz ramazan süresince 10 milyon kişiye insani yardım götürmek. Ülkemizde 145 bin aileye 350 liralık nakit destek veriyoruz. Bunu banka yoluyla gerçekleştiriyoruz, böylece onların onurunu da koruyoruz. Bunun için bütçemizden 50 milyon lira ayırdık. Onun dışında 200 bin aileye gıda paketleri ayırıyoruz. İftar sofraları kuruyoruz ve yetimlerimizle beraber iftarlarımızı açıyoruz."

Kınık, Türkiye dışında Suriye, Somali, Irak, Arakan, Bangladeş, Pakistan, Balkan ve Kafkas ülkelerinde dünyanın çok farklı noktalarında seferberlik halinde ramazan kumanyalarını dağıtıp, iftar sofraları kurduklarını bildirdi.

- Ramazanda kan bağışı azalıyor

Kınık, Türk Kızılayı'nın yürüttüğü kan bağışı çalışmalarına da değinerek, Türkiye'de kan bağışının gönüllüler tarafından yapıldığını, ramazan aylarında genellikle kan bağışının azaldığını dile getirdi.

Kan bağışının artırılması için Türkiye genelinde ramazan ayı süresince 300 noktada kan bağışı noktası oluşturulduğuna işaret eden Kınık, "Türkiye'de yaklaşık 3 milyon ünite kan ihtiyacı var. Bu kanlar her gün bin 300 civarındaki hastaneye teslim edilmek zorunda. Biz bu kanın yaklaşık yüzde 90'ını karşılıyoruz. Önümüzdeki yıl sonuna kadar yüzde 100'e kadar karşılanmış olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de toplumun yüzde 3'nün kan bağışçısı durumunda olduğunu, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 5'lerde olduğunu aktaran Kınık, bu oranı yükseltmek ve düzenli kan bağışçısı sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kınık, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda düzenli kan bağışçısı oranımız yüzde 42 civarında. Düzenli kan bağışçı olarak 18-65 yaş aralığında sağlıklı erkek ve kadınlar bağış yapabilirler. Erkekler yılda 4 kere, kadınlar ise 3 kere kan bağışı yapabilirler. Erken yaşlara bu kan bağışını indirmeyi ve düzenli kan bağışçısı haline getirmeyi çalışıyoruz."