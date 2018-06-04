Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık'tan Vali Kamçı'ya ziyaret

KAYSERİ (AA) - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Vali Kamçı'ya ziyarette bulunarak, Suriyeli sığınmacılara yönelik çalımalarla ilgili görüştü.

Kamçı, Kızılay Genel Başkanı'nı kabulde yaptığı konuşmada, Kayseri'de Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Kızılhaç-Kızılay Hareketi İşbirlikleri Koordinatörlüğünde açılacak 15. Türk Kızılayı Toplum Merkezi’nin hayırlı olmasını temenni etti.

Kızılay'ın vatandaşların her zaman yanında olmaya devam ettiğini dile getiren Kamçı, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin saygınlığını ve güvenirliğini kazanmış kurumlardan birisidir. Bu anlamda vatandaşlar Kızılay'a her zaman güvenmiştir. İlimizde de vatandaşın Kızılay'a bakışı oldukça iyi durumda. Kayseri'deki çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Kızılay, hem yurt içinde hem yurt dışında herkesin yardımına koşmaya devam ediyor."

Kınık da Vali Kamçı'ya teşekkür ederek, Kayseri'nin hayırlarıyla tanınan bir şehir olduğunu ifade etti.

Şehrin sosyal sorunlarına destek açısından 70 bin civarındaki Suriyeli sığınmacının ihtiyacını bir nebze de olsa giderecek Kızılay Kayseri Toplum Merkezi'nin açılışını yapacaklarını ifade eden Kınık, bu merkezde uyum temelli eğitim verileceğini belirtti.

Ziyarette, Türk Kızılayı Kayseri Şube Başkanı Ayhan Uzandaç da hazır bulundu.