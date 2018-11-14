Türk Kamu-Sen'in ek zam talebi

KIRIKKALE (AA) - Türkiye Kamu-Sen Kırıkkale İl Temsilciliği, kamu çalışanlarına ek zam yapılması talebinde bulundu.

PTT Kırıkkale İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen Kamu-Sen'e bağlı sendika üyeleri, basın açıklaması yaparak taleplerini dile getirdi.

Grup adına konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi Yüce Karabacak, yaşanan gelişmeler dolayısıyla kamu çalışanlarına ek zam yapılmasının gerektiğini savundu.

Bugün bunu dile getirmek için toplandıklarını söyleyen Karabacak, şunları kaydetti:

"Enflasyonun toplumsal boyuttaki en olumsuz etkileri hiç kuşkusuz dar ve sabit gelirliler üzerinde görülmektedir. Bugün artık memur ve emeklilerimiz alışveriş yapamaz, en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelmiştir. Ülkedeki gelir dağılımında adaletin sağlanması için en önemli araçlardan biri, benimsenen ücret politikalarıdır. Gelişmeler karşısında ürünlerin fiyatına fahiş oranlarda zam gelirken maaşların yalnızca enflasyona endeksli olarak düzenlenmesi gelir dağılımını bozacak. Ekonomik olumsuzlukların yükü yalnızca çalışan kesime yüklenecek. Bu çerçevede toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyona endeksli maaş artış tekliflerinden vazgeçilmesi, gerçekleşen enflasyon, yoksulluk sınırı, büyüme ve refah payının temel alındığı bir maaş artış sisteminin geliştirilmesi gerekiyor."



