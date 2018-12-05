Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 84. yıl dönümü

ANKARA (AA) - Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla Köseler Mahallesi Muhtarı Güllü Harmankaya'yı ziyaret etti.

Aksoy ve Kaplan, evinde ziyaret ettikleri Harmankaya'ya görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Harmankaya'ya, Kaymakam Aksoy, çiçek, Belediye Başkanı Kaplan ise tablo hediye etti.

Güllü Harmankaya, ziyaretlerinden ötürü Aksoy ve Kaplan'a teşekkür ederek, "Ayaklarınıza sağlık, çok teşekkür ederim. Bu önemli günümüzü hatırladınız ve ziyaretime geldiğiniz için teşekkür ediyorum." dedi.