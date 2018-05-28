'Türk kadını bu ülkenin geleceğini kimselere vermemiştir'

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türk kadını Çanakkale'de milli mücadelede en ön saflarda olmuştur. Yine 15 Temmuz'da kadınlarımız en ön saflarda istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, şehit düşmüş, gazi olmuş ama bu ülkenin geleceğini kimselere vermemiştir." dedi.

Kaya, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) 6. Geleneksel Üye İftarı programında yaptığı konuşmada, kadınların toplumsal hayatın her alanında hak ettiği yeri alması amacıyla KADEM'in birçok çalışma yaptığını anlattı.

Kadınların tarihin her döneminde, evde ailenin direği, toplumda da milletin en önemli gücü olduğunu ifade eden Kaya, "Türk kadını Çanakkale'de milli mücadelede en ön saflarda olmuştur. Yine 15 Temmuz'da kadınlarımız en ön saflarda istiklaline ve istikbaline sahip çıkmış, şehit düşmüş, gazi olmuş ama bu ülkenin geleceğini kimselere vermemiştir." diye konuştu.

Kaya, hayatın her alanında kadınların hak ettiği yere gelmesi için mücadele verdiklerini vurgulayarak, özellikle son 16 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların güçlendirilmesi için çok önemli adımlar atıldığını anlattı. Son 16 yılda kız çocuklarının orta öğretimde okullaşma oranının 2, yükseköğrenimde okullaşma oranının 3,2 kat arttığını ifade eden Kaya, yüzde 100 oranında okullaşma için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bakan Kaya, kadınların çalışma hayatında daha etkin rol oynamasından gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ülke olarak son 12 yılda kadınlarımızın işgücüne katılma oranının yüzde 23'lerden yüzde 34'lere çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu oranı da yeterli bulmuyoruz. 2023 hedeflerimiz için yani yüzde 41'e ulaşmak için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. İstihdam edilen kadınlarımızın sayısını, son 12 yılda tam yüzde 75 arttırmış durumdayız. Hükümetlerimiz döneminde kadınların iş hayatı ve aile hayatı arasında sıkışıp kalmasının önüne geçmek için çok önemli adımlar attık. Hamilelik, doğum, süt izinleri, esnek çalışma modeli, iş yerlerinde kreş açan işverene verdiğimiz destek kadar kadınlarımızın anneliğini ve çalışmasını kolaylaştıracak birçok yeni düzenlemeye imza attık."

"Kadınların karar mekanizmalarına katılımlarını önemsiyoruz"

KADEM Başkanı Sare Aydın Yılmaz da kadın olmadan, kültürden sanata, iş hayatından akademiye bütün alanların eksik kaldığına inandıklarını belirtti.

Kadının şefkati, merhameti olmadan dünya siyasetinin yalnızca reel politiğe hapsolacağını ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu yüzden bizler KADEM olarak kadınların karar mekanizmalarına katılımlarını önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın manifestoyu açıkladığı konuşmasında, Meclis'te kadınların temsil oranını en yüksek seviyelerde görmek istediğini vurgulaması, özellikle kadınların siyasi katılımına ne kadar önem ve değer verdiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının her aşamasında, kadınların toplumsal, kamusal ve siyasal hayatta aktif yer almalarına karşı yükselen muhalif seslere rağmen, kadınlara, siyasi mekanizmalara dahil olabilmeleri için kapıları sonuna kadar açtı. Seçim listelerinde daha çok kadın adaya yer verilmesi talebiyle siyasi partilere çağrıda bulunarak başlattığımız 'biz varsak demokrasi var' kampanyası ile bizler de bu yöndeki kararlılığımızı gösterdik. Çünkü biliyoruz ki millet iradesinin temsil edildiği Meclis'te toplumun yarısını oluşturan kadınların yeteri kadar temsil edilmemesi demokrasiyi zayıflatacaktır."

"Kadın sorunları karşısında güçlü bir duruş ortaya koyduk"

KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise KADEM’in kurulduğu günden bu yana gösterilen yüce gönüllülük ile ortaya koyulan gayret ve samimiyet için teşekkür ederek, birlikte önemli kampanyalara imza attıklarına dikkati çekti.

Bayraktar, "Kadın sorunları karşısında güçlü bir duruş ortaya koyduk ve sadece İstanbul'la da sınırlı kalmadık. Ülke çapında örgütlendik, bugün aramızda temsilcilerimiz de var ve birbirimize güç katıyoruz. KADEM'in işi kolay değil ama kadın meselesi ne yazık ki çoğu zaman da haksız yaftalarla yıpratılmış, adeta ayıp gibi algılanıp konuşulamamış ve nihayetinde toplumun büyük bir kesimi tarafından anlaşılmamış bir meseledir. Bizim kadın hakları için çalışmamız, sadece Allah'ın kadına verdiği onurlu yaradılışı teslim etme çabasıdır. Yaradılışa aykırı bir çabamız söz konusu olamaz." şeklinde konuştu.

Programda KADEM tanıtım filmi ve "KADEM Geleceğe İşbaşı Proje" filmi de gösterildi. İftar programının sonunda, KADEM Geleceğe İşbaşı Projesi'nden mezun olan kızlar ile protokol üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

Muhabir: Zehra Melek Çat, Ayşe Büşra Erkeç