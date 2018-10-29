Türk kadın akrobasi pilotundan Cumhuriyet Bayramı'na özel gösteri

ESKİŞEHİR - DENİZ AÇIK

Türkiye'nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu 27 yaşındaki Semin Öztürk Şener, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 2018 yılının son gösterisini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün izinden giderek uçma serüvenine 9 yaşında başlayan Semin Öztürk Şener, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'nde yaptı.

Yurt içinde gerçekleştirdiği 10'u aşkın gösterinin ardından 14-15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenen 35 yabancı akrobasi uçağının katıldığı Aeromania Havacılık Festivali'nde gökyüzünü renklendiren tek kadın olma unvanına sahip genç pilot, Türk kadınının istediğinde neler yapabileceğini herkese gösterdi.

Şener'in gösterilerinden etkilenen ABD'nin Colorado eyaletinin Denver kentindeki Wings Over The Rockies Hava ve Uzay Müzesi yetkilileri, Türk kadın akrobasi pilotunun 4x5 metrelik fotoğrafını ziyaretçileri havacılıkta heyecanlı ve katılımcı olmaya teşvik etmek için çeşitli sergilere sahip "fizyoloji" odasında izlenime sundu.

Gökyüzündeki cesaretiyle herkesi kendine hayran bırakan genç pilot Şener, eylül ayında Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterileriyle de dikkati çekti.

Yılın son gösterisi için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı seçen Semin Öztürk Şener, "Geleneksel Cumhuriyet Fotoğrafı" etkinliği için Sivrihisar ilçesindeki Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde vatandaşlar bir araya geldi.

Yılın son gösterisini Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı

Ellerinde Türk bayrakları bulunan yaklaşık 300 kişi, Şener'in 360 beygir gücündeki "Pitts S2-B" uçağının çevresinde onar metre çapında iki hilali oluşturacak şekilde dizildi. Daha sonra uçağının yanında bulunan Şener de elindeki Türk bayrağıyla her yıl gerçekleştirilen cumhuriyet fotoğrafında yer aldı.

Fotoğraf çekiminin ardından etkinliğe katılanlar için yılın son gösterisini yapan genç pilot, izleyenlerden alkış aldı.

Gösterinin ardından uçağın kokpitinde, AA muhabirine açıklamada bulunan Şener, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yılın son gösterisini gerçekleştirdiğini belirten Şener, "2018 yılının son gösterisi en güzel günlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptım. Bugüne özel bir fotoğraf da çektirdik. Bu karede bulunmak beni çok gururlandırdı." diye konuştu.