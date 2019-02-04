Türk İslam Sanatları Akademisi faaliyetlerine başlıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde ilk defa hizmet verecek Türk İslam Sanatları Akademisi (TİSA) faaliyetlerine başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Türk İslam Sanatları Akademisi'nin, Konya’nın tanınmış, alanında uzman hocaları tarafından verilecek eğitimlerle 11 Şubat’ta başlayacağı bildirildi.

TİSA'nın, Türk-İslam sanatlarının yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulduğu ve gelenekli sanatları ihya edeceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda ücretsiz eğitimler verileceği, eğitimler için düzenlenen seviye belirleme sınavlarının, 14-27 Ocak tarihleri arasında başvuru yapan 360 kişinin katılımı ile hafta sonu yapıldığı belirtildi.

Konya’nın tanınmış hocaları tarafından verilecek eğitimlerde ana branşların "musiki, hüsn-i hat, tezhip, resim ve kalem işi alt branşların ise sanat felsefesi, Osmanlı Türkçesi, divan edebiyatı ve Farsça olacağı kaydedildi.

