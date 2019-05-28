Türk-İş, maden ocağındaki işçilerle iftar yaptı

ANKARA (AA) - Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Nallıhan ilçesi Çayırhan Mahallesi'nde faaliyetini sürdüren, özel sektöre ait maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

Madencilerle aynı masada orucunu açan Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden işçilerinin hangi zorluklar altında iftar yaptığını kamuoyuna göstermek için yerin 600 metre altında böyle bir programı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın başında kağıt toplayıcılarla, ortasında emeklilerle ve bugün de madencilerle iftar yaptığını belirten Atalay, "Görevim toplumun sıkıntılarını ülke gündemine taşımaktır. Bunlarla ilgili ülkeyi idare edenlerden çözüm bulmalarını istemektir. Ben yasama, yürütme ve yargı değilim. Madencilerin evlerinden getirdikleri yiyeceklerle iftar yaptık. Otellerde de bu iftarlar olur ama benim görevim iftarı işçilerle birlikte yapmaktır." diye konuştu.

- "BES ile zorla tasarruf yaptırılıyor"

İşçilerin kıdem tazminatı ile ilgili kaygılarının ön planda olduğunu ifade eden Atalay, sendikalar olarak kıdem tazminatının mevcut durumundan memnun olduklarını aktardı.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile zorunlu maaş kesintilerine tepki gösteren Atalay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BES ile zorla tasarruf yaptırılıyor. Bu şekilde yapılan çalışmayı kabul etmiyoruz. İşçiler aldıkları 2 bin 500 lira ile nasıl tasarruf yapacak? Sistemi kursunlar, işçileri serbest bıraksınlar, isteyen, hoşuna giden yapsın. Tasarruf gönüllü olur, emrivaki olmaz. Bizim gönül rızamızın dışında maaşımdan kesmesinler. Asgari ücretin tasarrufu olmaz. Bunu getirenler kendileri asgari ücret ile tasarrufu denesinler eğer oluyorsa sistemi aktif hale getirsinler. "

İftar programı sonrası işçilerle fotoğraf çektiren Atalay'a, Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul eşlik etti.

Atalay'a maden ocağı yöneticileri tarafından madenci bastonu hediye edildi.